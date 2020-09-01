AKP’li isimler törene gelmedi, devlet erkanı dakikalarca bekledi

Burdur’un Bucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için gerçekleştirilen törene AKP’li Belediye Başkanı Emrullah Ünal izinli olduğu gerekçesiyle katılmadı.

Kaymakam, başsavcı ve tören katılımcıları 16 dakika boyunca AKP’li Belediye Başkan Vekili Ahmet Özcan’ı bekledi. Kaymakamın aramaları sonucunda çelenk sunma töreni Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

“ÇOK BÜYÜK BİR REZALET ÖRNEĞİ”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaşanan protokol skandalı büyük tepki çekerken İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama etkinliklerinde, 1926 yılında belediyelik olan ilçemizde bugüne kadar görülmeyen bir rezalet yaşandı.

* Bucak Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreni esnasında başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Garnizon Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daire Amir ve Müdürleri, CHP, MHP, İYİ Parti İlçe başkanları olarak bizler belirtilen saatte orada hazır bulunurken, Bucak Belediyesi’ni temsilen hiç kimse yoktu.

* 16 dakika Devlet erkanı bekletilerek, Belediye Başkan Yardımcısı olarak Ankara’dan özel getirilen Oğuzhan Erdoğan, tatlı uykusundan kaldırılarak çelenk koyma ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamaya gelmek zorunda bırakılmıştır.

* Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın izinli olduğu için kanunen yerine vekil olarak bıraktığı AKP'li Bucak Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özcan ve resmi olarak Bucak Belediye Başkan Yardımcısı olan Yasin Çiçek de törene katılmadı.

* Bucak Belediye Başkanlığı olarak devlet erkânını 16 dakika, sıcağın altında beklemek zorunda bırakarak çok büyük bir rezalet örneği sergilemişlerdir.

“PARTİ İÇİ GEREKLİ DİSİPLİN KURALLARI İŞLETİLMELİ”

Sönmez, bu durumun ardından disiplin kurallarının işletilmesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca AKP Bucak İlçe Başkanı Sayın Mustafa Oğuz'un bu konular üzerinde, AKP'li Bucak Belediyesini ve Bucak'ı rezil duruma düşüren bu olay ve AKP mensubu bu kişilere karşı sessiz kalmayacağını biliyor, Sayın Mustafa Oğuz Başkanımın parti içi gerekli disiplin kurallarını işleteceğinden de hiçbir şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAHİPSİZ KALMAYACAK”

Safa Sönmez açıklamasını şöyle tamamladı:

* Bucak Cumhuriyet Başsavcımızın gözünün önünde gerçekleşen bu olayla ilgili gerekli kovuşturma ve soruşturmanın açılmasını Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşı olarak arz ve talep ediyor, Cumhuriyet Başsavcılığımızı göreve davet ediyorum.

* Bir millette şeref, haysiyet, namus ve insanlığın vücut bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip çıkmasıyla mümkündür. Bizlere kanları ile canları ile bu aziz vatanı armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Şehitlerimize minnet borcunu ödemekten aciz Bucak Belediye Başkan Vekilini ve Belediye Başkan Yardımcılarını esefle kınıyoruz.

* Sizler her ne kadar Cumhuriyeti benimseyemeseniz de Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz kalmayacak ilelebet payidar kalacaktır.

* Aziz şehitlerimizin iki elleri ahirette sizlerin yakasında olacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, ‘Türküm’ diyemeyenlere inat, ne mutlu Türküm diyene…