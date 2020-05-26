AKP’li meclis üyesi CHP’li üyenin aracını kurşunladı iddiası

Çorum’da yayladan ilçe merkezine giden Kargı Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün aracının önü; iddialara göre, AKP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken tarafından kesildi.

Yine iddiaya göre; Eken, yolu açmasını isteyen Ergül’ün aracını yumruklayıp tehdit etti. Yanında bulunan bir kadının ısrarları üzerine yola devam eden Eken, bir süre sonra tekrar yol kenarında durup beklemeye başladı. CHP’li Meclis Üyesi Sonay Ergün bu sırada jandarmayı arayarak yardım istedi.

ATEŞ ETTİLER İDDİASI

AKP’li İbrahim Eken’in park halindeki aracına binip beklemesi üzerine harekete geçtiğini dile getiren Sonay Ergül, yayladaki evine ayrılan yola döneceği sırada bu kez silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü.

Jandarma ekiplerinin geliş güzergahına doğru aracını sürerek hızla uzaklaştığını ifade eden Ergül, bu sırada İbrahim Eken ve yanında bulunan İbrahim Akgül ateş etmeye ve taş atmaya başladığını aktardı. Kısa süre sonra jandarma ekipleriyle bulaşan Ergül, başına gelenleri anlatarak olay yerine geri döndüğünü kaydetti.

100’E YAKIN MERMİ BULUNDU

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Sonay Ergül’ün şikayeti üzerine AKP’li İbrahim Eken ve yanında bulunan İbrahim Akgül’ü gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeyen 2 zanlı, jandarma karakolundan serbest bırakıldı. Sonay Ergül, jandarmanın olay yerinde 100’e yakın boş kovan bulduğunu ve zanlıların araçlarında yapılan aramalarda ise, bir tabancanın ele geçirildiğini öne sürdü.

“CANIMI ZOR KURTARDIM”

Olaydan sonra yayladaki evine dönen Sonay Ergül, Sözcü’ye konuştu. Olay gecesi tek başına yayladaki evine gittiğini dile getiren Ergül şunları söyledi:

* Bu şahıs aracıyla yolumu 3 kez kesti. Yolu açmasını istedim. Onun yanında bir bayan vardı. Sonra araçlarına bindiler.

* Bir süre sonra tekrar yolun kenarında durup aşağıya indi. Elinde silah gibi bir sicim görünce jandarmayı aradım. Yol kenarında beklemeye devam edince yanlarından geçip gittim.

* Evime giden yola döneceğim sırada tekrar önümü kesti. Bu kez yanında başka birileri vardı. Silahlarını görünce hızla aracımı sürerek kaçtım. Onlar arkamdan ateş etti. Tabancası olmayan biri taş attı. Canımı zor kurtardım.

MECLİSTE YAŞANAN TARTIŞMANIN DEVAMI

Saldırıyı gerçekleştiren AKP’li Meclis Üyesi İbrahim Eken ile kişisel bir sorunları olmadığını ifade eden Ergül, “Meclis toplantısında, Eken’in meclis üyesi olduğunu ve kanun gereği belediye ile iş yapamayacağını ancak şahsın bariyer yapım işini aldığını ifade ederek soru önergesi vermiştim. Bu yaptıkları işin yasal olmadığını dile getirdim. Orada tartışmalar oldu. Şimdi de beni korkutmaya çalışıyorlar. Ama yıldıramazlar” diye konuştu.