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AKP’li Özkan’dan Kanal İstanbul iddiası… Ama isimleri açıklamadı!

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını iddia etti. Özkan, bu bilgiye nereden ulaştığını, arsa aldığını iddia ettiği isimleri ise açıklamadı. Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığını ise SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.

13:05 -
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AKP’li Özkan’dan Kanal İstanbul iddiası… Ama isimleri açıklamadı!

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP’lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını iddia etti.

DHA’ya konuşan Özkan, “Kanal İstanbul projesine, Montrö Sözleşmesi kapsamında uluslararası bir tepki ve itirazın olmadığını” belirterek şunları söyledi:

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan (FOTO: DHA)

“Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP’yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul’un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP´lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor.”

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, arsa aldığını iddia ettiği isimleri ise açıklamadı. (DHA)

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