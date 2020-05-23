AKP’li Şahin’den Mansur Yavaş’a: Gözümüz üzerinde

Mansur Yavaş’ın geçen bir yıl içerisinde 3 bine yakın kişiyi işe aldığını aktaran Fatih Şahin, “Geçen eylül ayında işçi çıkarmaya hazırlanan Mansur Yavaş’ı eğer işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan Ankara’yı sana dar ederiz” diyerek ‘uyardıklarını’ hatırlattı.

Yavaş’ı şimdi de ‘kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlanmakla’ suçlayan Şahin, ‘duyduklarına’ dayanarak, şöyle konuştu:

“CHP’li Mansur Yavaş’a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın.”

FATİH ŞAHİN’İN O PAYLAŞIMLARI: