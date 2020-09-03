AKP’li Selçuklu belediyesi tabelasına T.C’yi ekledi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yerel seçimlere giren AKP'li Ahmet Pekyatırmacı seçimi kazanmış, başkanlık koltuğuna oturmuştu. AKP'li Pekyatırmacı meclis üyelerinin talebi doğrultusunda belediye binasına T.C ibaresi eklettirdi.

“ORTAK KARAR ALINDI”

Konuya ilişkin AKP'li belediye tarafından SÖZCÜ'ye yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Meclis üyelerimizin bu konuda bir talebi oldu ve meclisimizde görüşülerek ortak bir karar alındı. Türkiye’mizin verdiği kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulan ve tüm halkımızın yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyet, tüm kamu binalarımızın da kurumsal kimliğinde tecelli etmiştir.

*Hâlihazırda tüm resmi belgelerde ve yazışmalarda kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti ifadesini meclis üyelerimizle birlikte almış olduğumuz kararla hizmet binamızın girişlerinde yer alan tabelalarımıza da ekledik.

*Tüm meclis üyelerimiz ile birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesi ile karar alıyor ve şehrimize hizmet ediyoruz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KABUL ETMEMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi ise İYİ Parti ve CHP'li Meclis üyelerinin 8 Temmuz 2019 yılında belediye binasındaki tabelanın önüne “T.C.” ibaresinin eklenmesine yönelik verdiği teklif oturum başkanının “Konya belediyesi kurulduğundan bu yana T.C. ibaresi hiç yer almadı” sözlerinin ardından oylanmadan gündemden çıkarılmıştı.