AKP’li vekil corona açıklamasından kısa bir süre sonra mesajlarını sildi!

AKP Isparta Milletvekili Recep Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın il il corona virüsü vakalarını paylaşmasının ardından, Isparta’daki son durumu aktardı.

“245’İ UMREDEN GELENLER”

Sosyal medyadan açıklama yapan Özer, Isparta'daki 268 corona virüsü vakası bulunduğunu bunların 245’inin umreden gelen ve misafir kişiler olduğunu söyledi.

MESAJLARINI SİLDİ

Açıklamasında Isparta'nın karantina şehri olduğunu belirten Özer, “Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir” dedi.

Özer, bu açıklamasının ardından kısa bir süre sonra mesajlarını sildi.

CHP İL BAŞKANI DOĞRULADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı ise şunları söyledi:

* Sağlık Bakanının yaptığı açıklamaya göre Isparta’mızda 268 korona virüs tespit edilen vatandaşımız var.

* Elde ettiğimiz bilgilere göre bu vakaların 245’i Umre’den dönen ve şehir dışından getirilerek öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlarımızdan oluşuyor.

* Panik yapmıyoruz.