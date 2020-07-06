AKP’li vekile kendi köyünde şok tepki: Memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz!

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini, köyde her evde bir kanser hastası olduğunu belirten bölge sakinleri karara tepki gösterdi. Karara karşı maden sahasına yürümek isteyen vatandaşlara Jandarma engel oldu.

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisi de Çavuşcugöl‘de doğup büyüyen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tepkilerin ardından dün köy meydanında bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede yapılacak kömür madeni ve kamulaştırma hakkında mahalleliye bilgiler veren AKP'li Özdemir ve Belediye Başkanı Ertaş köylülerin tepkisi ile karşılaştı.

“MEMLEKETİ BİTİRDİNİZ”

Kamulaştırma kararına ilişkin AKP'li vekil Özdemir'e sert tepki gösteren bölge sakinlerinden yaşlı bir adam, “Ahmet senin babanın da arazisi var burada. Benim 40 tane yerim gidiyor, hayatım bitiyor. Utanmıyorsunuz da. Sizi ne dinleyeceğim, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?” diyerek sitemde bulundu.

“BİZİ İLK SİZ BİLGİLENDİRMELİYDİNİZ”

Yaşlı adamın siteminin ardından başka bir vatandaş ise AKP'li Özdemir'in diğer partilerin temsilcilerinden sonra mahalleliyi ziyarete gelmesine isyan ederek “Buraya ilk önce gelip bizi bilgilendirecek olan sizdiniz. Biz burada A ve B partisinden çözüm aramayacaktık” şeklinde konuştu.

“BÖYLE TERBİYESİZLİK GÖRMEDİM”

Gelen tepkilere sinirlenen AKP'li vekil Özdemir, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyün satanda, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” dedi.

O ANLARI KAYIT ALTINA ALAN VATANDAŞA TEPKİ

Özdemir o anları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşa ise ‘Sen de çekme kardeşim” diyerek çıkıştı.

MAHALLELİNİN TALEBLERİNİ BAKANLIĞA BİLDİRECEK

Bir müddet sonra tansiyonun düşmesinin ardından AKP'li vekil bölge halkının taleplerini not aldırarak, bakanlığa ileteceğinin sözünü verdi.

“SEVGİ SAYGI HAKİMDİ”

Öte yandan mahalleli ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP'li vekil Özdemir, “Çavuşçugöl'de dayılar yeğenler bir arada. Zaman zaman sesimiz yükseldi, karşılıklı sitem ettik, jestleştik, restleştik ama saygı, sevgi hakimdi. Sonunda bir ortak noktada birleştik. Başka ne olacaktı ki? Kısa zamanda halalarla yeğenler bir oturum gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.