AKP’liler valilik kararını hiçe saydı! CHP ve DEVA tepki gösterdi

Konya Valiliği corona virüsü tedbirleri kapsamında 24 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında kentte toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valiliğin yasak kararına rağmen AKP Konya Ereğli İlçe Teşkilatı’nın Ulu Cami önünde kurduğu çadırda üye kaydı yaptırdığı ortaya çıktı.

Çadırın önünde bir grup partiliyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez şu notu düştü: AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve İlçe Başkan Yardımcılarımızla teşkilat ve üye çalışmalarını değerlendirdik. Ardından üye çalışmalarına katılarak yeni üyelerle büyük. AK Parti ailemizin gücüne güç kattık. Daha güçlü Türkiye yolunda bizimle yol yürüyen yeni üyelerimize teşekkürler.

“BÜTÜN YASAK VATANDAŞLARA MI?”

AKP Ereğli ilçe teşkilatının çadır kurarak üye toplamasının Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına aykırı olduğuna dikkat çeken CHP Ereğli ilçe Başkanı Veysel Gönülal, “Covid önlemleri kapsamında alınan kararlar ve konulan yasaklar, AKP için geçerli değil mi? İktidar partisinin ilçe teşkilatı, yine iktidar organları tarafından konulan kurallara neden uymuyor? Bütün yasaklar vatandaşlara mı? Yoksa AKP Ereğli İlçe Teşkilatı, valiliğin kararlarına meydan mı okuyor?” dedi.

“BİZE YASAK, SİZE SERBEST Mİ?”

DEVA Partisi Ereğli İlçe Başkanı Nurullah Yılmaz ise şunları söyledi: AKP yöneticileri cami önüne çadır kurup o kutsal mekanın oy devşirme yeri olmadığını daha öğrenemedi mi? Valilik kararına rağmen niye Valilik kararlarına uymuyorsunuz? Aynı şeyi biz yapsak yasak, siz yapınca serbest mi? Size hak bize yasak mı? Sizi Allah'a havale ediyorum. Yapılan yanlışın takdiri Ereğli halkınındır.