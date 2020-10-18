AKP’nin kongresi devlet kurumu salonunda yapıldı

AKP kongrelerini kamu kuruluşları binalarında yapmaya devam ediyor. Bu kez de İzmir'in Seferihisar İlçesi'ndeki kadın kolları kongresini, Tarım İlçe Müdürlüğü binasında gerçekleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel “AKP kendisini Türkiye'nin tek sahibi olarak görüyor. Daha önce de kamu binalarını seçim bürosu yaptılar. Ama gün gelecek bu dönem bitecek'' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir'in eşinin daha önce AKP Kadın Kolları Başkanı olduğunu belirtti.

CHP'li Bakan ise şunları söyledi: “Resmi bir kurumun, böyle bir seçime alet edilmesi pervasızlığın zirvesidir.” CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Solak ise “Duruma halktan büyük tepki geldi. Pankart indirildi ama kongre yine de kamu binasında yapıldı. Devletin eşitlik ilkesi zedeleniyor. Devletin kurumları siyasete alet edilmemeli” dedi.

Öte yandan Kadın Kolları seçimine Güler Boler tek aday oldu. Tarım Müdürü'nünün eşi Berrin Özdemir'in atama ile geldiği ve bu kongrede aday olmadığı öğrenildi.

BİNANIN GİRİŞİNE PANKART ASTILAR

AKP, Seferihisar Kadın Kolları Kongesi'nde Tarım İlçe Müdürlüğü'nün girişine ilçe başkanı için ‘Hoşgeldiniz' pankartı asıldı. Tepkiler üzerine pankart kaldırıldı.

DEVLETİN KRUMLARI ALET EDİLMEMELİ

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Solak “Duruma halktan büyük tepki geldi. Devletin eşitlik ilkesi zedeleniyor. Devletin kurumları siyasete alet edilmemeli” dedi.