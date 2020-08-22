AKP’nin okul bahçesinde yapacağı kongreye tepki

Rize’de pandemi sürecinden önce Güneysu ve Çamlıhemşin kongrelerini tamamlayan AKP, normalleşme ile birlikte kongrelere devam etmeye başladı. Kalkandere kongresinin, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kalkandere Atatürk İlkokulunun bahçesinde yapacak olması tepki çekti.

OKULA SİYASET SOKTUNUZ

Kurultaylarını yapmak için diğer partilere yer dahi verilmediğini ifade eden CHP Kalkandere İlçe Başkanı Zafer Demirkapu şunları dile getirdi:

* Ülkenin geldiği son nokta. Kurultaylarını yapmaları için siyasi partilere salon dahi vermeyen siyasi iktidar, mevzu kendi partileri olunca bütün kapıları sonuna kadar açıyor.

* Ülkenin sahibi olduğunu düşünen tek adam iktidarı ve parti örgütü kanun ve yasa tanımadığını her alanda göstermektedir. AKP ilçe kongresini Atatürk ilkokulu bahçesinde yapacaktır.

* İlçemiz Milli Eğitim Müdürü herhalde kongre için okulun bahçesini seve seve tahsis etmiştir. Sayın Milli Eğitim Müdürüm, okula artık resmen siyaset soktunuz. Dilerim okulumuzu ve bahçesini başka talepler karşısında da gönül rahatlığı ile tahsis edersiniz.

OLUR DA BU KADAR OLMAZ

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise bilgisi olanları istifaya davet ederek, “Hani olur da bu kadarı olmaz derler. AKP Kalkandere İlçe Kongresi okulda yapılacak. Kalkandere Milli Eğitim müdürü istifa etmeli. Eğer Rize Milli Eğitim Müdürünün bilgisi dahilindeyse oda istifa etmeli” dedi.