AKP’nin salgın gündemi: Validebağ Korusu Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi

Üsküdar Belediye Meclisi'nin salgın nedeniyle acil olarak alınması gereken kararlar için olağanüstü olarak gerçekleştirilen oturumunda dikkat çeken kararlar da alındı.

Salgın yüzünden oluşan gelir kaybı nedeniyle belediye başkanına 75 milyon liraya kadar borçlanma yetkisinin verildiği, kira ve ecrimisil bedellerinin 3 ay ertelendiği toplantının gündemine “Validebağ tahsis” ve “taşınmaz devri” maddeleri de eklendi.

KORUNUN TAHSİSİ KARARA BAĞLANDI

Olağanüstü meclise, yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Validebağ Korusu ile ilgili gelen teklifte; mülkiyeti hazineye ait 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmiş kısımları dışında kalan 261 bin metrekarelik bölümünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Üsküdar Belediyesi'ne ön tahsisinin yapıldığı belirtildi.

Bakımsız durumda olduğu iddia edilen koruda doğal yapısı korunarak bakım ve onarımı yapılmak üzere gerçekleştirilen ön tahsis konusunda karar alınmak üzere belediye başkanlığına yetki verilmesi istendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

VERGİ BORCU KARŞILIĞINDA DEVREDİLDİ

Üsküdar Belediyesi'ne ait 4 bin metrekarelik Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu da belediye şirketi Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin vergi borçları karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere hazineye devredildi. Belediye şirketinin 42 milyon 264 bin 180 TL'lik vergi borcu devir karşılığında silindi. Karar oy çokluğu ile geçti.

“KORUYA DOKUNMAYIN”

Kararlara muhalefet eden Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, Validebağ Korusu'nun eski halindeki doğallığıyla kalması gerektiğini belirterek “Koruya dokunmayın. Doğallığına zarar vermeyelim. Teklifinizi geri çekin” dedi.

“BU HAK SADECE AKP'Lİ BELEDİYELERE TANINIYOR”

Vergi borcu silinmesi kararına da geçmiş dönemdeki borçlarla ilgili olduğu için karşı çıktıklarını belirten Tekel, “Bugünkü borçlar olsaydı ona da ‘evet' diyecektik ama geçmiş borçlar olduğu için ‘hayır' diyoruz. Zaten vergi borcu karşılığı mahsuplaşma hakkı sadece AKP'li belediyelere tanınıyor. CHP'li belediyelerin de vergi borçları var ama onlara böyle bir hak tanınmıyor” dedi.