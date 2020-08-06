Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında ilginç diyalog!

NEVŞEHİR / SÖZCÜ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Nevşehir’in ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorunlarını ve isteklerini dinledi. Ziyaret kapsamında bir ayakkabıcı dükkanına giren Akşener, eşiyle birlikte dükkan işleten Aynur Tekin’e pandemi sürecinde işlerin nasıl olduğunu sordu.

İşlerin kötü gittiğini söyleyen Tekin, “Söyleyecek çok şey var ama… Turizm çok kötü. Kiralarımız yüksek, devletin yardım etmesini istiyoruz. Bugün bir müşteri geldi, bir tane ayakkabı aldı. Ona da şükür diyoruz kirayı çıkardık. Pandemi nedeniyle dükkanı iki ay açmadık. Şükür iyi kötü emekliyiz. Emekli maaşı da bir insanı ne kadar geçindirir. Bağkur emeklisiyim,1.500 lira maaş alıyorum. Devletten maaşımızın iyileştirilmesini istiyoruz” dedi.

“SİZİ, ESNAFLARI KONUŞMAMIZ LAZIM”

Ziyaret amacını anlatan Akşener ise “Biz gezimizi pandemiden önce başlamıştık. Biz ilçe esnafımızı geziyoruz. Orada sizi dinliyorum önerinizi tavsiyelerinizi taleplerinizi alıyorum. Ondan sonra bunu kamuoyuna mal ediyorum. Sizin sorunlarınıza dikkat çekiyoruz. Türkiye devamlı bir lüzumsuz gündemle gidiyor. Halbuki sizi, esnafları konuşmamız lazım” dedi.

“BİZ KIBRIS GAZİLERİ HAKİKATEN SÜRÜNÜYORUZ”

Ziyaret sırasında Kıbrıs gazisi olduğunu söyleyen bir kişi Akşener’e maaşının düşüklüğünden yakındı. Kıbrıs gazilerinin durumunun çok kötü olduğunu aktaran gazi, “Ben Kıbrıs gazisiyim. Bir 15 Temmuz gazisi 3 bin 650 lira aylık alıyor, benim aldığım 3 aylık maaş 2 bin 980 lira, bu adalet midir? Ben sosyal medyada da bunu dile getirdim, internette de dile getirdim. Biz Kıbrıs gazileri hakikaten sürünüyoruz” dedi.

Sorunu gündeme getireceğini belirten Akşener, “Ben bunu bizzat dile getireceğim. Böyle birşey olur mu. Can cepte siz Kıbrıs’ta savaştınız” dedi.

Ziyaret kapsamında bir hediyelik eşya dükkanına da giren Akşener’e dükkan çalışanı tarafından nazar boncuğu takıldı.

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