Akşener o soruya net cevap verdi: Kafama silah dayasalar…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KRT TV'deki programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile ilgili soruya Akşener, şu cevabı verdi;

*Sayın Devlet Bahçeli, aslında 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı şimdiye kadar. İlk defa şahsen beni davet etti. Bu ev sözü yani özellikle kocaman yazılmış ‘ev' sözü ‘MHP’ye dön' anlaşıldı.

*Fakat ben o mesajı benden ziyade Sayın Erdoğan’a yönelik bir parmak sallama gibi algıladım. Dün mü önceki gün mü yapılan açıklamanın da aynı şekilde yapıldığını düşünüyorum.

“BAŞIMA SİLAH DAYASALAR MÜMKÜN DEĞİL”

*Parlamenter sistemle ilgili aynısını düşünüyorum. Çünkü, ben de cevap olarak dedim ki Sayın Erdoğan’a, ‘Ya ortağınla biraz ilgilen, biraz ilgisiz kalındığı zaman dönüp her seferinde bize bir şey söylüyor.' Erdoğan benim mesajımı algıladı.

*Benim eve dönme çağrısını tercüme etti. ‘Eve dön’ çağrısında evi MHP olarak değil Cumhur İttifakı olarak tanımladı. Sayın Bahçeli’nin neyi kastettiği meçhul kaldı.

*Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir.

*Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil.

MUHARREM İNCE’NİN AÇIKLAMALARINA DEĞİNDİ

Muharrem İnce'nin son günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Davutoğlu ve Babacan ne yaptılar. Önce kendi partileri bünyesinde bu yanlıştır şöyle olsun böyle olsun dediler, sonra ayrıldılar ve parti kurdular. Ben kendilerine başarılar diledim.

*Bizim partimize de herkes bir şey söylüyor da bu ahlaki tutumu göstermek lazım. Dolayısıyla bugün itibariyle Muharrem İnce konusu da Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işidir. CHP’den ayrılıp parti kurarsa, ‘Hayırlı olsun’ derim.

TÜRKİYE AKDENİZ’DE OLMALI

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili de Akşener, “Türkiye’nin çıkarları için Doğu Akdeniz’de olmalıyız. Ancak daha önce bu çalışmaları yapan askerleri Balyoz’dan tutuklandı. Son örneği de Cihat Yaycı’nın görevden alınmasıdır” ifadelerini kullandı.