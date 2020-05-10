Akşener’den çağrı: Memleket masası kurulmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox Tv’de yayınlanan programa konuk oldu. Akşener, siyasi parti liderlerine çağrıda bulunarak, yaşanan krizden nasıl çıkılacağını görüşmek üzere tüm liderlerin bir araya geldiği bir memleket masası kurulmasını istedi.

“ÖNLEM ALINMASI GEREKEN BİR DÖNEM”

Akşener, “Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da ‘Memleket Masası’ diyelim. Gıda erişimi ve gıda güvenliği olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“MEMLEKET MASASINDA TOPLANMAMIZ LAZIM”

Corona virüsü salgınına Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçte yakalandığını ifade eden Akşener, pandemi sonrasıyla ilgili olarak siyaset kurumunun önlem alması gereken bir döneme girdiğimizi belirtti. Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Ben Sayın Erdoğan'a hep bir çağrıda bulundum Suriye meselesinde bulundum, ‘salgın olduğu zaman liderleri ister tek tek ister biraraya toplayın bu hepimizin derdi, önerilerimizi, fikirlerimizi biraraya getirelim, ortak aklı işletelim’ dedim.

*Bugün bir çağrı yapmak istiyorum, bir anne olarak bu çağrım Sayın Erdoğan'a, tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım, bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkeye hizmet etmiş vatandaşlar olarak bu masanın adına memleket masası diyorum ben memleket masasında toplanmamız lazım. Bu krizden nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım.

“NORMALLEŞME BİRAZ HIZLI OLUYOR”

“Salgınla birlikte sevdiklerimizle uzak olmanın nasıl bir duygu olduğunu gördük ve sevdiklerimizle birlikte olmanın nasıl bir nimet olduğunu, tabiata ne kadar hoyratça davrandığımızı anladık” diyen Akşener, normalleşme süreciyle ilgili şu yorumlarda bulundu;

*Normalleşme konusu biraz hızlı oluyor gibi bir endişemiz var. Belki bu konuda biraz daha heyecansız davranmanın daha doğru olacağı yönünde kanaatimiz var.

*Merkez bankası para basıyor bu paraların özellikle ihtiyacı olan kesime ulaştıracak bir sistem kurulması lazım. Bunun yerine harcama imkanı olan insanlara bu para giderse o zaman dolar alıyor insanlar işte doların çıkması gibi bir duruma gidiliyor.

“BASININ ÖZGÜR KALMASI EN ÖNCE BİZE LAZIM”

Pandemi sonrası yepyeni bir dünyayla karşılaşacağımızı belirten Akşener, yeni dünyadaki ekonomik değerlerden pay almanın yolu adalet ve demokrasiden geçtiğini vurguladı. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Basının özgür kalması en önce bize lazım. Ne yerli ne de yabancı yatırımcının bu yüzden gelmeyeceği bir gerçek. Ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümü, hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi sorunlarından kaynaklanıyor.

*Şu anda kişi başı gelirimiz 8 bin 500 dolar oldu. Ülke giderek fakirleşiyor. Özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Pandemi konuşmasının yarısını ana muhalefet partisi başkanına ayırırsanız olmaz.

“ERKEN SEÇİM GÖRMÜYORUM”

Akşener, erken seçim olabilir mi? sorularına “Başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyata sahip olmadım. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil ben göremiyorum, belki de ben yanılıyorumdur” yorumunda bulundu.

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