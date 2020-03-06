Akşener’den canlı yayında Erdoğan’a kritik çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Dün Moskova’da gerçekleşen İdlib zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarından şikâyet ederek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

Akşener, “Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan’dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur” diye konuştu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugünkü şartlarda Suriye'de ne işimiz var diyemeyiz ama 10 yıl önce neden Suriye'ye gittik bunu sormalıyız. 10 yılın sonunda biz ne kazandık? 4,5 milyon sığınmacı, 40-50 milyar dolar para harcanmış.

*Bugün sınırların açılmasıyla birlikte Yunanistan, ile olan problemler ve sırf sorun haline gelmiş bir dış politika.