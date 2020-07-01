Meral Akşener’den Erdoğan’a ”Dark” göndermeli sosyal medya tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı “Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasına tepki gösterdi.

”MECBUREN A HABER İZLEYECEĞİZ”

Twitter hesabından Erdoğan’ın sözlerini de alıntılayarak paylaşımda bulunan Meral Akşener, “İşte vizyon, işte akıl, işte strateji. Mecburen A Haber izleyeceğiz artık…” ifadelerini kullandı.

”VALLAHİ GÜCENİRİM”

Akşener, ikinci paylaşımında Netflix’in popüler dizilerinden Dark’a gönderme yaparak “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan.” dedi.

3. sezonu geçen hafta yayınlanan Dark dizisi Netflix’in en popüler yapımlarından biri.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, #sosyalmedyamadokunma etiketiyle birlikte ”Düşünün. Çünkü henüz yasaklanmadı” mesajını paylaştı.

DEVA Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “Teknoloji ile savaş yapamazsınız” sözleri hatırlatıldı.