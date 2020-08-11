Ali Babacan’dan Erdoğan’a IMF yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı IMF üzerinden eleştirmişti. Erdoğan’ın “IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?' dedi. ‘Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor” sözlerine Babacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla cevap verdi.

“BUGÜN IBAN VERİP HALKTAN YARDIM İSTEYEN BİR YÖNETİM VAR”

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye tam 19 yıldan sonra ilk defa, 14 Mayıs 2013 tarihinde, son taksitini ödeyerek IMF'ye olan borcunu sıfırladı.

* Sayın Cumhurbaşkanı’nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF’ye borç verebilecek güçteydi.

* Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.

* Ekonomi hepimizin sorunu. Ders vermiyoruz; ülkemiz düze çıksın diye çözüm önerileri sunuyoruz.