Alkol değil zamlar öldürüyor

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2014 yılında 85, 2015'te 74, 2016'da 104, 2017'de 148, 2018'de 63 ve 2019'da ise 36 kişinin kaçak alkolden öldüğünü bildirdi. Antmen “Alkol değil zam öldürüyor. Yapılan zamlar yüzünden vatandaş sahte alkol üreticilerinin kucağına itiliyor. Alkole verilen paranın yüzde 82'si vergi. Yani vatandaş alkol aldığında kendisi değil devlet içiyor” dedi. Alkole 18 yılda çok yüksek oranlarda zam yapıldı. 2002'de 70'lik bir rakının fiyatı 8.25 lirayken fiyat, 2020'de yüzde 1800 artışla 152.50 TL oldu. 70'lik bir şişe rakının fiyatı; aracı kârı dahil satış fiyatı 40 TL, ÖTV oranı yaklaşık 92 lirayı buluyor. KDV miktarıysa 20 lira. Bir şişedeki toplam vergi miktarı 112 TL. Son 9 yılda ise iç piyasada rakı tüketiminde 21 milyon litrelik düşüş yaşandı. Kayıt dışı rakı üretiminin ise 8 milyon litre civarında olduğu belirtildi.