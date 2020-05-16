Altun ‘sapkın’ hesaplara tepki gösterdi, Kaftancıoğlu teşekkür etti ama…

AKP, 12 maddeden oluşan sosyal medya etik kuralları yayınlamıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, ”Profilinde, bu işaretleri (Yeşil daire ve Türk Bayrağı) kullananları şahsi hesaplarımızdan takip ediyoruz” diyerek açıklamada bulunmuştu.

Ancak söz konusu işaretleri kullanan bazı hesaplardan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin’e yönelik taciz ve hakaret içeren mesajlar atıldı.

ALTUN’DAN TACİZ MESAJLARINA TEPKİ

Büyük tepkiyle karşılanan çirkin mesajlara bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun’dan geldi.

Altun kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele eden kadınlar olarak bu dilin ve anlayışın her zaman karşısında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF İDDİASINI HATIRLATTI

Ancak Altun ikinci tweet’inde, Kuzguncuk’taki kaçak yapıların yıkılması sonrası başlayan ve CHP’lilerin Altun’un evinin fotoğrafını çektikleri iddiasıyla savcılığa taşınan olaya gönderme yaptı.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi: ”Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir. Bu ilkeleri herkes için savunmaya devam edeceğiz.”

“HERKESTEN ÖNCE ORADA OLURUM”

Kaftancıoğlu da, Altun’un destek tweet’ine teşekkür ederek şunları yazdı: ”Kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum. Dayanışmayla..”

“O HALDE ÖZÜR DİLEYİN”

Daha sonra Altun ve Kaftancıoğlu arasındaki yazışma şöyle devam etti:

Fatmanur Altun: O halde sizi iftira tweet’lerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var.

“HAKİKATLERİ KONUŞALIM”

Canan Kaftancıoğlu: Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir.

Fatmanur Altun: Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiç bir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz. Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum.

Canan Kaftancıoğlu: İçeriden de samimi bir teklif olduğunu hissettirebilmeyi çok isterdim doğrusu Hakikate ulaşmanın tek yolunun koşulsuz, önyargısız ve her türlü şartlanmışlıktan arınmış bir arayış olduğunu hatırlatarak kadınların bu arayışta çok daha başarılı olduğunu tarihten biliyoruz. İyi geceler.