Ambulans uçakla yurtdışından coronalı hasta getirmek yasaklandı

Pandemi tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de yeniden tırmanışa geçti. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke tam kapanma dahil birçok ciddi uygulamayı devreye soktu. Bazı ülkeler sağlıklı insanların dahi ülkelerine girişi kapattı. Türkiye'de hasta sayısı Nisan ayındaki düzeyin de üzerine çıktı. Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı resmi rakamlara göre dahi yüzde 79.8'e ulaştı.

SÖZCÜ bu tabloya rağmen, vatandaş hastanede yer bulamazken ambulans uçaklarla her gün yurtdışından coronalı hasta getirildiğini ortaya çıkardı. 20 bin doları veren dünyanın dört bir yanından coronalı hastaları Türkiye'ye taşıyordu. SÖZCÜ'nün geçtiğimiz Cuma günü manşetten duyurduğu haberi ses getirdi. İlgili tüm kurumlar harekete geçti.

İlginizi Çekebilir Ambulans uçaklarla coronalı hasta taşınıyor! 20 bin doları veren Türkiye'ye geliyor

Alınan karar dün akşam (Cuma) ilgili havayolu şirketlerine iletildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda aynen şu ifadelere yer verildi.

“İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAK”

“Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesi çerçevesinde ülkemize özel uçakla Covid-19 pozitif hasta getirilmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulmaması halinde ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulanacaktır. Uygulamanın detayları hakkında yazımız, hafta başında tarafınıza ulaştırılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Hava Ulaşım Dairesi Müdürü Başak Karabulut imzasıyla ilgili şirketlere mail yoluyla gönderilen yazıyla, ambulans uçaklarla yurtdışından coronalı hasta sevkiyatı durdurulmuş oldu. Yasağın denetim ve kontrolü mülki idare amirlikleri vasıtasıyla sağlanacak. Düzenlemeyle ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

SAHİBİ KATARLILAR

Türkiye'de hem kamu hem özel sektörde ambulans uçak işletiliyor. Sağlık Bakanlığı, Ceylan İnşaat ve Katarlılar'ın sahibi olduğu Redstar'dan ihaleyle kiraladığı ambulans uçaklarla hizmet veriyor. Bakanlık dışında, özel sektörde Redstar, diğeri ise S.O.S.'in ambulans uçakları var.

Redstar Havacılık'ın 5 uçağı var. En aktif kullanılan TC-RSB tescilli ambulans uçağın son haftalarda günde 5-6 sefer yapıyordu. Yeni yasağın tebliği edilmesiyle uçuşların dünden itibaren durduğu görülüyor. Redstar, Irak, Gürcistan, Arnavutluk, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden uzaklığa göre hasta nakli için 18 bin ile 22 bin dolar arasında tarife uyguluyordu.