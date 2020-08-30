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Anıtkabir’de slogana bir tepki de Muharrem İnce’den

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de ebedi istirahatgahının bulunduğu Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü töreni sırasında bir grubun Recep Tayyip Erdoğan sloganları atmasına bir tepki de Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Ziyaretçilere tören süresince kapatılan Anıtkabir’de Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır" dedi.

Halil ATAŞ / Bursa
16:22 -
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Anıtkabir’de slogana bir tepki de Muharrem İnce’den

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de ebedi istirahatgahının bulunduğu Anıtkabir'de tören sırasında bir grubun “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atmasına bir tepki de Muharrem İnce’den geldi.

“SLOGAN ATILMASI REZİLLİKTİR, SAYGISIZLIKTIR”

CHP’li İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Anıtkabir'e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir'de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir.”

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Son güncelleme: 16:23 30.08.2020
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