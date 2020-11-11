Anıtkabir’deki canlı yayını kestiren subaya soruşturma

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, NTV'nin Anıtkabir canlı yayınına müdahale eden askerlere emri verdiği tespit edilen subay hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

“ATATÜRK'Ü YOK SAYMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTUR”

Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü anma programının Anıtkabir'den canlı yayının askerlerin müdahalesi ile kesilmesini ağır bir dille eleştirdi. CHP'li Ceylan, Atatürk ilke ve devrimlerinin Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya, Ulusun yarınlarına rehber olmaya, yön vermeye devam edeceğinin altını çizerek “Üzülerek ifade etmem gerekir ki Atatürk'ü yok sayma girişimlerinin bir örneğini de bugün Anıtkabir Komutanlığı yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

“SİVİL GİYİMLİ ASKERİN MÜDAHALESİ İLE SONLANDIRILDI”

10 Kasım Atatürk’ü Anma Anıtkabir programında yayına, resmî tören sonrası devam eden NTV kanalının canlı yayınının, askerlerin müdahalesiyle kesildiğini söyleyen Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ceylan, “Basın akreditasyonlarının Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı bildirilen programı resmî tören sonrası da canlı yayınlayan özel bir kanalın yayını, sivil giyimli askerlerin müdahalesiyle sonlandırılmıştır” dedi.

“ATA'SIYLA BULUŞMAK İSTEYENLERİN AKREDİTASYONA İHTİYACI YOKTUR”

“Ulusun Anıtkabir ile kurduğu gönül bağının bürokrasiden, akreditasyonlardan, protokol kurallarından ve Sarayın talimatlarından çok daha ötedir. Millet; Anıtkabir’in taşı, harcındaki kum tanesidir” diyen CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Buradan saraya seslenmek istiyorum, bu ulusun Ata’sıyla buluşması için Anıtkabir’de kendine slogan attıranlar ve bu duruma sessiz kalanların dağıtacağı akreditasyona ihtiyacı yoktur” diye konuştu.