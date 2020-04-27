Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir iftar da benden’ kampanyası sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gelen talepler ve kapasitemiz oranında kampanyamız amacına ulaşmıştır. Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır. Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla gerçekleşen ve çok kısa bir sürede yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan bu kampanyamız sona erdi diye hiç kimse üzülmesin” diye belirtildi.

BAŞKAN YAVAŞ'IN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SONA ERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Bir iftar da benden” kampanyası başlatmıştı.

İlk 24 saatte alınan iftar paketi sayısının 400 bini geçtiği kampanya bugün sona erdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı ve kampanyanın amacını tamamladığı belirtildi.

Açıklamadan şu ifadeler yer aldı:

* İhtiyaç sahibinin evine iftarlık göndermek için başlattığımız ve Ankara'yı aşarak Türkiye çapında bir iyilik salgınına dönüşen kampanyamızı bitirmiş bulunmaktayız.

* Gelen talepler ve kapasitemiz oranında kampanyamız amacına ulaşmıştır. Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır.

* Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla gerçekleşen ve çok kısa bir sürede yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan bu kampanyamız sona erdi diye hiç kimse üzülmesin. İyilik kapıları bitmez.

* Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde yeni iyiliklere aracı olmak ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için yeni kampanyalar başlatacağız. İyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz.

“BİR YETİMİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ DÜNYALARA DEĞİŞMEYENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

‘Bir iftar da benden’ kampanyasının sona ermesinin ardından, kampanyaya destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* ‘Benim kimsem yok mu?’ diye iç çekene kimse olanlara, zordaki vatandaşına yetişmek için iyilikte yarışanlara, milletçe yaşatmak mecburiyetinde olduğumuz yardımlaşma ruhuna nefes verenlere ve bir yetimin yüzünü güldürmeyi dünyalara değişmeyenlere teşekkür ederiz.

* Ankara'daki garibin sofrasına aş olmak için başlattığımız iftarlık kampanyasını, Ankara'dan çıkarıp ‘Biz de varız, biz de varız' diyerek ülkemizin tüm illerine yayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

