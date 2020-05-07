Ankara-İstanbul hızlı tren hattında, müteahhit firmaya fazladan 6,3 milyon TL ödenmiş!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında, müteahhit firmaya sözleşmeye aykırı bir şekilde ödenen paraları, yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

”GERİ TAHSİLAT SAĞLANDI MI?”

Gürer önergesinde, ”Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan İnönü-Eskişehir Kesimi Altyapı işinde dolgularda kullanılan ariyet ocağı malzemesinin kazılması için 2.083.555 TL ve nakliyesi işlemleri için 4.314.881 TL olmak üzere kesin hak ediş raporuyla yapılan sözleşme fiyatlarıyla toplam 6.398.436 TL (fiyat farkı hariç) sözleşmeye aykırı ödeme yapıldığı görülmektedir. Bu ödemelerin geri tahsilatı sağlanmış mıdır?” sorusunu yöneltti.

BAKAN CEVAP VERDİ

Önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan İnönü – Eskişehir Kesimi Demiryolu Hattı yapım işinde, ariyet ocağı kazı naklinden dolayı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili firmaya alacak davasının açıldığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, davanın devam ettiğini belirtti.

DAVA KONULARI: DOLANDIRICILIK, ZİMMET, GÖREVİ İHMAL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği bir diğer soru önergesinde ise TCDD’nin sayıları 20 binleri aşan dava dosyalarını Meclis gündemine getirdi.

Gürer, önergesinde, ”TCDD Hukuk Müşavirliği kayıtlarında 2017 yılından toplam 20 bin 607 dava devretmiş olup 2018 yılında takip edilen dava sayısı 26 bin 384’tür. Bu davalardan 3 bin 202 adedi 2018 yılı içinde sonuçlanmış, 23 bin 182 dava ise 2019 yılına devretmiştir. KİT’ler içinde yargıya intikal eden kuruluşlar içinde TCDD’nin bu kadar davaya konu olması sebepleri ve dava konularının başlıca konu başlıkları nelerdir?” şeklinde soru yöneltti.

Önergeye yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, ”TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve 2019 yılına devredilen davalar genel olarak, alacak, derece kademe gösterge, sicil disiplin, dolandırıcılık, zimmet, görevi ihmal, gayrimenkul, görev yeri değişimi atama işleri, hırsızlık, ihraç, kamulaştırma, kaza, kira, maddi-manevi tazminat, vekalet görev, harcırah, sözleşme ücreti, unvan, mevzuat, ihale, imar ve kadastro konu başlıklarından oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.