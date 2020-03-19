Ankara Üniversitesi’nden sosyal medyadaki video hakkında açıklama

Ankara Üniversitesi, dün sosyal medyada İbni Sina Hastanesi’nde çekildiği ileri sürülen ve bir uzman doktorun “Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar” ifadelerini kullandığı video hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilen paylaşımda Uz. Dr. G. Çınar’ın ifadelerine yer verildi.

Corona virüsü salgınına yönelik faaliyetler nedeniyle günlerdir çok az uykuyla çalıştığını belirten G.Ç., “Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti” ifadelerini kullandı.

Olumsuzluk yaratma amacının olmadığını belirten G.Ç., söyle konuştu:

“KONUŞMANIN BİR KISMI PAYLAŞILDI”

*Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi.

*Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim.