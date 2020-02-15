Ankara’da ‘Akıllı belediye’ dönemi

Akıllı cep telefonlarına indirilecek uygulama sayesinde acil bildir butonu ile sesli ya da sessiz seçeneğiyle vatandaşların anında belediyeye ulaşabileceğini belirten Yavaş, “Başkenti dünya kentleriyle rekabet eder hale getirme hayaline bir adım daha yaklaştık” dedi.

Uygulama ile Başkent 153'e (Yeni Mavi Masa), nöbetçi eczanelere, trafik durumuna, ASKİ online işlemlere, Kültür Ankara'ya ve birçok belediye hizmetine ulaşılabilecek. İlk aşamada Ankara'da şu uygulamalar hayata geçirilecek:

– Belediye otobüsleri ücretsiz Wi-Fi alanı olacak.

– Otobüslerin iniş kapılarına yerleştirilecek ekranlar aracılığıyla vatandaşlar sürücüler hakkındaki anketlere katılabilecek.

– EGO sürücülerinin takacağı akıllı bileklik ile şoförün tansiyon ve kalp ritmi periyodik olarak ölçülüp, stres seviyesi belirlenecek.