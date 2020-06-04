Ankara’da kritik zirve! Erdoğan: Libya’yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac'la basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Çeşitli tıbbi ve koruyucu malzemelerle Libya’yı yalnız bırakmadık. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının yeniden aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır.

“ÖNCELİĞİMİZ İSTİKRAR”

*Sayın Sarrac ile Libyalı kardeşlerimizin refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin önceliği bir an önce Libya’nın istikrara kavuşmasıdır.

*Mevcut krizin başından bu yana söylediğimiz gibi çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir.

“DARBECİ HAFTER İFADESİNİ KULLANIYORUM”

*Altını çizerek söylüyorum darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

*Tabi Hafter’i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları veya devlet temsilcileri de var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya’nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz.

“TARİH YARGILAYACAKTIR”

*Bu kişi ve buna destek sağlayanlar barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter’i destekleyerek Libya’yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır.

*Milli mutabakat hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Yaptığımız görüşmede Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini de ele aldık.

“YAKINDAN İZLİYORUZ”

*Darbeci Hafter’in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir. DHA

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