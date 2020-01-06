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Antalya için kritik uyarı: Sabaha kadar sürecek

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

22:17 -
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Antalya için kritik uyarı: Sabaha kadar sürecek

Antalya’da etkili olan yağış hayatı felç etti. Birçok ilçede araçlar yollarda mahsur kalırken, yağışla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Antalya’daki yağmur hayatı olumsuz etkiledi. DHA

Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. DHA

Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü’nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00’ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi. DHA

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