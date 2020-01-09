Arkeolog cinayetinde avukat: ‘Takım elbise iyi hal nedeni olamaz!’

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Olympos Antik Kenti’nde geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32) ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

SAVCI İNDİRİM İSTEDİ!

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel’in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kasten insan öldürme suçu’ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

‘MAHKUMLAR TAKIM ELBİSE KİRALIYOR’

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Ali Özgür Oğuz ise, “Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, sanık eylemini planlayarak, yapmıştır. Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca, kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor” dedi.

‘ÖLDÜRMEK KASTIM YOKTU’

Sadık Poyraz öldürmek gibi bir kastının olmadığını öne sürerek, olayın aldığı yumruk darbelerinden korunmak için gerçekleştiğini öne sürdüğü duruşma, sanık avukatlarına savunma için süre verilerek, ertelendi.

‘ÖYLE BİR HAYATI OLSUN Kİ YAŞAMAK İSTEMESİN!’

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan acılı abla Nurcan Doğan, ilahi adalete inandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum. Karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir kişi, insana nasıl zarar verebiliyor? Canını alabiliyor. Katil kardeşimin yaşama hakkını elinden aldı. Umarım, bu dünyada ölmek için rabbime dua eder. Öyle bir hayatı olsun ki yaşamak istemesin. Hepimizin canını çok yaktı.”

Annesinin kardeşinin cinayete kurban gittiğini bilmediğini söyleyen Doğan, “Bir anneye bu nasıl söylenebilir ki? Kalp krizinden öldüğünü biliyor. Söyleyemedik. Çünkü annem kardeşime çok düşkündü ve kalp hastası. Tek dileğim, ağır müebbetle yargılanmasıdır” dedi. (DHA)