Arnavutköy’de çifte cinayet: Önce karısını sonra arkadaşını öldürdü 

Çifte cinayet Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkiindeki ormanlık alanda eşi Elif Y.’yi silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Y. daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Emrah Erdoğan’ın yaşadığı eve giderek zili çaldı. Şüpheli zili çalarken, Erdoğan’ın eşi kapıyı açtı.

EŞİNİN ÖNÜNDE

Ersin Y. bir anda eve girerek Erdoğan’a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirirken kaçan saldırgan da yakalandı. Ersin Y.’nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. (DHA)