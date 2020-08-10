Arşiv unutmaz! Erdoğan, Akşener’e geçmişte neler söylemiş neler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek görmesi sonrası akıllara yakın dönemde yaşanan sözlü atışmalar gündeme geldi.

NASIL YAN YANA GELECEKLER

2018 Genel Seçimleri sürecinde, Isparta mitinginde Cumhur İttifakı’na ‘yerli ve milli’ yakıştırması yapılmasıyla ilgili konuşan Meral Akşener, şunları söylemişti:

* Bir baktık milli ve yerli ittifak kurulmuş. Bu arkadaşlar milli ise, nasıl oluyor ki, ‘milliyetçiliği ayağının altına almış’ bu şahısla birlikte olunuyor? Yetmedi. Madem ki ‘Türk milliyetçileri vampir gibi kandan besleniyor’. Nasıl bu arkadaşa oy verecekler, nasıl bu arkadaşla yan yana gelecekler?

PEŞMERGE DAVULLA ZURNAYLA GEÇTİ

* Sayın Erdoğan her türlü milliyetçiliğe karşı olduğunu söyledi. Peki tam 29 Ekim’de peşmergenin davulla zurnayla Türkiye’den geçişi oldu. Buna yol verenler, lahmancun paralarını, sizin vergilerinizle ödeyenler, hendekler kazılırken valiye, emniyet müdürüne, jandarmaya ‘Kafanı çevir’ diyenler yerli ve milli, biz gayri milliyiz, öyle mi? Hadi oradan be!

AYNAYA BAK AYNAYA

* Süleyman Şah’ın türbesini YPG ile kaçıracaksın, ondan sonra ecdadın mezarının yerini değiştireceksin sen yerli ve milli olacaksın, Millet İttifakı gayri milli olacak, öyle mi? Aynaya bak aynaya!

‘ZİLLET İTTİFAKI’ POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019’un Şubat ayında Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile ‘zillet ittifakı’ olarak tanımladığı Millet İttifakı'nı kıyaslayan bir görsel paylaşmıştı.

Erdoğan'ın, “Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır” sözlerine yer verildiği görselde Millet İttifakı için “Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümündedir”, “Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır”, “Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir” gibi sözler sarf edilmişti.

CUMHURBAŞKANI MİLLETİNE HAKARET EDEMEZ

Bu paylaşıma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söylemişti: Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletimizin yarısına hakareti kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk devlet geleneğinden biliriz ki; Cumhurbaşkanı milletine hakaret etmez. Bu ayıptır, yanlıştır. Ancak, bu dilin ve üslubun nedenini biliyoruz. Bu dil, kirli bir ittifakı aklama çabasıdır.

MİTİNGLERDE ‘TERÖRİST’ TARTIŞMASI

Bu tartışma ilerleyen günlerde mitinglere de yansıdı. Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 7 Mart 2019’da düzenlediği Aydın ortak mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, Aydınlılara şöyle seslenmişti:

* Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar, nasılsınız? İyi misiniz? Cumhurbaşkanının terörist dediği domates üreticileri nasılsınız? İyi misiniz? Emekli kardeşlerim, EYT'liler nasılsınız? İyi misiniz? Rahmetli Menderes'in, o kibar, zarif insanın hemşehrileri nasılsınız? İyi misiniz?

* Dün Denizli'den böyle bir soru sordum. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış…. Ama Sayın Cumhurbaşkanı önce kendileri yaptılar. İki parti bir ittifak. Sonra biz yaptık bir ittifak, ama sonuçta biz olduk terörist, çete. Bize oy verenler oldu terörist.

* Bize niye kızdı? 11 milyon oy almış ana muhalefet partisine oy vermiş insan var. İYİ Parti'ye vermiş 5 milyon insan. Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne 1 milyon oy var. 18 milyon seçmene, çoluğuyla çocuğuyla 30 milyon insana terörist diyen insana sözlerini hatırlattığımız için çok kızdı.

TERÖRİST DAMGASI VURMAYA DEVAM EDECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ mitinginde Akşener’e cevap vererek tartışmayı devam ettirdi:

* Denizli’de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanı’nın teröristler dediği Denizlililer’ diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar.

* Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar.

ONUN HESABI AĞIR OLACAK

* Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Şakalaşacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakkoşlarım tahammül etmez. Şakadan da olsa terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.

SEN DE ÖDEYECEKSİN

* Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin. Niye? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin.

ASIL FATURA SANA KESİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mart 2019 tarihinde Antalya mitinginde, Denizli ve Aydın mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ suç duyurusunda bulundu. 22 Mart 2019 tarihinde Konya mitinginde bir kez daha Akşener’e seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

* Bir tanesi var içlerinde biliyorsunuz. Yakışmaz ya güya hanımefendi. Bu biliyorsunuz, hani bir ara yurt konseyi diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. Ne dedi? Ayın 15’inden sonra başbakan olacağım. Oldu mu? Dur bakalım. Şu anda senin iyi günlerin iyi. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri, söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura kesilecek. Asıl fatura sana kesilecek.

AKŞENER MİTİNGE SİYAH ÇANTAYLA ÇIKTI

Erdoğan’ın konuşmalarında cezaevine gireceğini ima ettiği Akşener ise, 29 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Manisa mitinginde elinde bir çantayla platforma çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti:

* Bana ‘PKK’lı’ dediler. Bir İçişleri Bakanı çıktı Kandil ile sözleşme imzaladığımı söyledi. Bana söylediklerinde ben onlara cevap verebilirim. Ama bizzat Sayın Erdoğan, 29 belediye meclis üyemizin 29’unun da PKK’lı olduğunu söyledi. Zannettiler ki korkacağız, zannettiler ki şehit yakınlarını ortada bırakacağız. Üzerimize gelinmesin diye bu kardeşlerimize sırtımızı döneceğiz. Bizi hiç tanımamışlar. Bu 29 kardeşimizin ortak özellikleri, Kürt kökenli olmaları, PKK’ya karşı mücadele etmeleri ve İYİ Partili olmaları. Ayıptır be ayıp. Bir Cumhurbaşkanı meydanlarda bunları söyleyemez.

BU ÇANTA PINARHİSAR’A GİDERKEN ERDOĞAN’IN ELİNDEYDİ

* Bu çanta Yassıada’ya giderken rahmetli Menderes’in, Zincirbozan’a giderken rahmetli Demirel’in, rahmetli Ecevit’in elindeydi. Bu çanta Mamak’a giderken rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in elindeydi. Kadere bakın, bu çanta Pınarhisar’a giderken de Erdoğan’ın elindeydi.

* Pınarhisar’a giderken muktedirlere karşı boynunu eğmeyeceğini söyleyen sayın Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi. Eğer hapsettirecekse, can baş üstüne. Buradan huzurlarınızda sesleniyorum. 1 Nisan’ı beklemeye gerek yok. Gel beni al da görelim bakalım. Ben bu çantayla Mamak’a gitmek isterim. Gerekirse ölüme giderim.

2023’E KADAR İYİ PARTİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ

2020’nin Şubat ayında AKP MYK toplantısında İYİ Parti’de yaşanan istifalarla ilgili konuşan Erdoğan, “Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti’den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023’e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz” ifadelerini kullandı.

Akşener ise Erdoğan’a Edirne’den cevap vermişti: 2023’e kimin kalıp kimin kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Türkiye’nin selameti için bir an önce etrafındaki çapsız danışmanlarını, ekonominin içine tükürmüş çapsız damadını ekonominin başından çek.

MEMLEKET MASASI ÖNERİSİ YAPTI

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye’nin corona virüsle mücadeleyi sürdürdüğü 10 Mayıs 2020 tarihinde tüm siyasi liderlere ‘memleket masası’ kurulması çağrısıyla da gündeme gelmişti. Özellikle salgından sonra Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı sorunlarla mücadele için bu birlik çağrısını yapan Akşener, “Bir anne olarak bu çağrım sayın Erdoğan’a, tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım, bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkeye hizmet etmiş vatandaşlar olarak bu masanın adına memleket masası diyorum ben, memleket masasında toplanmamız lazım. Bu krizden nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım” ifadeleriyle liderlere seslenmişti.

MİLLİ VE AHLAKİ DEĞERLERDEN MAHRUM

Akşener’in çağrısına CHP ve Saadet Partisi’nden olumlu yanıt gelirken, AKP’den “Bizim böyle bir gündemimiz yok”‘ açıklaması gelmişti.

MHP lideri Bahçeli ise, “Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun, ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgahın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir. Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye’yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır. Demokrasi ve millet iradesine vahim bir suikast niteliği taşıyan bu ahlaksız teklifin siyasetin saygınlığıyla birlikte Gazi Meclisi’mizin güvenirliğine kesif bir saldırı olduğu da tartışmasızdır” diye yanıt vermişti.