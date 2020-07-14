Artvin’de hasar tespit çalışmaları başladı

Yusufeli’nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58’inci kilometresindeki ‘Su Kavuşumu-1 Tüneli’ni balçıkla doldurdu.

Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor.

Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.

Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100’e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle dört kişi hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti. (DHA)

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