‘Askıda Fatura’ya Edirne de katıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların su ve elektrik faturalarının hayırsever vatandaşlar tarafından ödenebilmesi için başlattığı ‘Askıda Fatura' uygulamasına Edirne Belediyesi de katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama ile ‘Askıda Fatura Edirne' uygulamasını duyurdu.

Gürkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'ye yayılan ‘Askıda Fatura' uygulamasının Edirne'de de başladığını belirtirken; uygulama kapsamında Edirne'deki ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarının ödeneceğini söyledi.

Gürkan, açıklamasında Edirnelileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya katılmaya davet etti.

“BÜYÜK KATILIMLA DESTEK VERİLECEĞİNE İNANIYORUM”

Gürkan, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda Edirnelilere seslenerek şunları söyledi:

* Sevgili Edirneliler, değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayılan askıda fatura uygulamamız, Edirne'de de başlıyor.

* Edirne'de belediyemiz ile ilgili ödenemeyen, vatandaşımızın ödeme güçlüğü çektiği su faturalarını, ‘https://www.edirne.bel.tr/' sayfamızdan ‘Askıda Fatura Edirne' sistemine girerek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek için, dayanışmak için, el ele gönül gönüle köprüler kurmak için, alan elin veren eli görmediği bu sistemde ihtiyacı olan, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın su faturalarını ‘Askıda Fatura Edirne' ile ödemek isteyen vatandaşlarımız, bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, gönlünden, ‘Ben bir hemşehrimin, kardeşimin su borcunu ödeyeyim' diyen vatandaşlarımızı buluşturuyoruz.

* Tıpkı Edirne İMECE'de olduğu gibi ‘Askıda Fatura Edirne'ye de bütün Edirnelilerin çok büyük bir katılımla destek vereceklerine yürekten inanıyorum.

* İçinde bulunduğumuz bu zor günleri, bu birlik beraberlik ruhuyla, bu dayanışmayla Türk milletinin zor günlerde birbirine kenetlenme özelliğini, imece özelliğini tekrar ortaya çıkararak atlatacağımıza yürekten inanıyorum. ‘Askıda Fatura Edirne'; buluşalım, bir vatandaşımızın derdini çözelim.

* Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.

1 SAATTE 935 TL ÖDENDİ

Uygulamaya destek vermek isteyen vatandaşlar, Edirne Belediyesi'nin, ‘https://www.edirne.bel.tr/' internet sayfasına girerek ödeme yapabilecek.

Gürkan'ın ‘Askıda Fatura Edirne' uygulamasını duyurmasının ardından 30 vatandaşın fatura ödemek, 136 vatandaşın ise faturasının ödenmesi amacıyla uygulamaya başvurduğu dikkat çekerken; yaklaşık 1 saatte toplam ödenen tutar 935,54 TL olarak açıklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura' uygulamasını 6 Mayıs Çarşamba günü başlatmıştı.

İstanbul'un ardından uygulamaya CHP’li İzmir, Antalya, Aydın, İzmit belediyeleri de dâhil olmuştu.