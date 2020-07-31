Atatürk büstünün üstünü bezle örttüler

CHP 26’ncı dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından kendisine Sinop’tan gönderilen bir fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi. Yarkadaş, köyde cami olmasına rağmen bir grup tarikat mensubunun okulun bahçesinde namaz kıldığını belirtti.

Yarkadaş konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk’e hakaret ederse, tarikat da bunu yapar! Sinop Boyabat Bağlıca Köyündeki okulun bahçesinde namaz kılan bir grup tarikat mensubu, Atatürk heykelinin üstünü bezle örttü. Köyde cami olmasına rağmen, okulun bahçesinde namaz kıldılar

CAMİ VAR AMA OKULUN BAHÇESİNDE KILDILAR

* Bu fotoğrafı bana gönderen köylü yurttaşımız telefonda adeta isyan etti ve Cami dururken, bilinçli olarak okulun bahçesine geliyorlar ve Atatürk büstünün üstünü örterek saf tutuyorlar. Bez dünden beri örtülü. Bunlar bir tarikat. Atatürk’e yapılanı sindiremiyoruz.

“NİYETİMİZ ATATÜRK’E SAYGISIZLIK DEĞİLDİ”

Bir süre sonra sosyal medya hesabından örtünün kaldırıldığını duyuran Barış Yarkadaş, şunları kaydetti:

* Bu tweetlerimden sonra köyden arayan bir yurttaşımız şunu söyledi: ‘Alevilerin yoğun yaşadığı bir köye tarikat girmeye çalışıyor. Ancak köylüler izin vermiyor. Namaz kılanlar da örtüyü tweetlerden sonra kaldırdı.

* Yanlış anlaşıldıkları için üzgünler. Atatürk’e saygısızlık niyetlerinin olmadığını söylüyorlar. Bunu da kamuoyuna duyurmanızı istediler. Örtünün yanlış anlaşılmasından ve ortaya çıkan tablodan onlar da rahatsız olmuş.

Örtü, Atatürk büstünün üstünden kaldırıldı. Köydeki büst eski haline döndü. Herkesin bayramını kutluyorlar.

İMAM ÖRTTÜRDÜ

Açıklamasına devam eden Yarkadaş,”Bilgi veren bir başka yurttaş: ‘Örtüyü imam örttürdü. Muhtemelen kötü niyetle yapmadı. Biz bu köyü çevrelemek isteyen tarikatlara izin vermeyiz. Bugün sadece bir yanlış anlaşılma oldu. Köylüler fotoğrafı görünce rahatsızlık yaşandı ve örtü kaldırıldı. Mesele bundan ibaret’ dedi” İfadesini kullandı.