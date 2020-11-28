CHP’li Belediye Başkanı Çervatoğlu: Başkan olduğum sürece o tabela orada kalacak

Fındıklı’ya seçimlerden önce yapılan ve 19 Mart 2019 tarihinde açılışı yapılan Millet Bahçesi’nin adını belediye başkanlığını kazanan CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, meclis kararıyla değiştirdi.

2019 yılı Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında Millet Bahçesinin adı ‘100.Yıl Atatürk Parkı’, içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi’nin adı da genç yaşta kanserden hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Kayoncu’nun ismini yaşatmak için ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirildi.

Oy çokluğu ile alınan bu kararı Fındıklı Kaymakamlığı ‘kamu yararı’ olmadığı gerekçesiyle onaylamayıp geri gönderdi. Ancak bu sırada belediye 7 bin 863,70 TL ödeyerek üzerinde 100. Yıl Atatürk Parkı yazan tabelayı parkı girişine yerleştirdi. Arından da kaymakamlığın verdiği karara karşı yürütmeyi durdurma davası açtı.

PARKIN ADI İKİNCİ MECLİSTE OYLANDI

Kaymakamlığın isim değişikliğini kabul etmemesi üzerine Başkan Çervatoğlu Ağustos ayı oturumunda tekrar isim değişikliğini gündeme getirdi. Bu teklife 3 AKP’li üyenin red oyu vermesi rağmen CHP’lilerin 8 evet oyu ile ikinci kez isim değişikliği kabul edildi.

Ancak bu karar da kaymakamlık tarafından kabul edilmedi. Belediye Başkanı Çervatoğlu ile bu karara evet oyu veren meclis üyeleri hakkında idari soruşturma kararı alarak İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulundu.

BAŞKAN VE 7 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİNE SORUŞTURMA

Müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan raporla Başkan Çervatoğlu ve 7 CHP’li Meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildi. Müfettişler, isim değişikliği onayının mülki amirin onayına bağlı olduğunu belirterek, “Meclis kararının Kaymakamlıkça onaylamama işlemine karşı Rize İdare Mahkemesinde belediyece açılan yürütmeyi durdurma davalarının reddedildiği ve kararların kesinleştiği, buna rağmen isim değişikliğine ilişkin ödemelerin yapıldığı, bu ödemeler sebebiyle 7 bin 863,70 TL kamu zararı oluştuğu, belediyenin park ve parkın içindeki tesisin yeni kaymakamlığın onaylamamasına rağmen ısrar edildiği belirtilerek, yeni isimleri ile mevcudiyetinin muhafaza edildiği” gerekçe gösterilerek Başkan Çervatoğlu ve 7 CHP’li meclis üyesi hakkında kamu zararı oluştuğunu ileri sürüp soruşturma açılmasına izin verildi. Alınan karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanarak belediyeye gönderildi.

“BU SİYASİ BİR SORUŞTURMA KARARIDIR”

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma kararına tepki gösteren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları söyledi:

* Geçmiş dönem İller Bankasından 6,5 milyon lira kredi Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’ni yapmışlar. Ancak geri kalan 14 milyon lirayı Fındıklı halkı ödüyor. 2032’ye kadar da ödeyeceğiz.

* İsimler, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 3 aylık kamuoyu yoklamasının ardından Temmuz 2019 meclis kararıyla değiştirildi. Kaymakamlık, ‘kamu yararı görmediği’ gerekçesiyle değişikliği reddetti.

* Yargıya gittik. Yargı Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin ayrı incelenmesi gerektiğini bildirince bir sonraki Ağustos 2019 meclis toplantısında ayrı ayrı oylanarak 8 CHP üyesinin kabulü, 3 AKP üyesinin reddiyle tekrar karar aldık.

* Aradan geçen 1 yılın ardından hakkımızda soruşturma izni verildi. Danıştay tarafından yüzlerce yolsuzluk, kamu zararı belgelerle ispat edilmesine rağmen kendi belediyelerine soruşturma açılmıyor.

* Ankapark’a 750 milyon harcayıp dinazorlar yerleştirenler soruşturulmazken bizim 7 bin 800 liralık tabelamız için soruşturma açılıyor. Bu tamamen bir siyasi bir soruşturmadır.

“TABELAYI İNDİREMEYECEKLER”

AKP’nin ülkedeki park, sokak ve cadde isimlerini 20 yıldır istediği gibi değiştirdiğini dile getiren Başkan Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi bize kamuyu zarara uğrattığımız gerekçesiyle ve görevi kötüye kullanmaktan dava açacaklar.

* İstediklerini yapabilirler. Ama o tabelayı asla indirmeyeceğim. Milletin kararının üstünde bir karar tanımıyorum.

* Kendileri bütün parkların sokakların adlarını değiştirdiler. Direneceğiz. Ben belediye başkanı olduğunum sürece o tabela orada kalacak. İndiremeyecekler.

* Kendi belediyelerinde yapılan kamu zararlarına yolsuzluklara soruşturma yok, Fındıklı Belediyesi’nin tabelasında kamu zararı var de soruşturma aç başlat. Ülkeyi biz batırdık da haberimiz mi yok.

“BU ONUR BİZE YETER”

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, başkan ve meclis üyeleri hakkında verilen soruşturma iznini eleştirerek şöyle konuştu:

* Fındıklı Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclis üyelerimize Parkın İsmini Atatürk Parkı diye değiştirdikleri için soruşturma izni verildi. Bu onur bize yeter.

* Atatürk adını ‘kamuya zararlı’ gören anlayışa teslim olmayacağız. Biz mesajı aldık.

* Ama bilinsin ki Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet’inde “Atatürk” isminin hukuki olarak suç kabul edilmesine izin vermeyeceğiz.

* Bu soruşturma izni sadece Belediye Başkanımız ve Meclis üyelerimiz için verilmemiştir. Hepimiz için verilmiştir.

“HESAP NUMARASI VER BİZ ÖDEYELİM”

Öte yandan Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’na sosyal medyadan seslenerek “Belediyenin hesap numarasını ver de bu parayı ben ve benim gibi milyonlarca Atatürk sevdalısı yurttaş ödesin. Zira o tabela, parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, bizler için paha biçilemezdir” dedi.