Atatürk’e hakaret etmişti… AKP nihayet açıklama yaptı

Geçen yıl 10 Kasım’da Atatürk'e, daha sonra da Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’ye sosyal medya hesabından hakaret eden AKP’li meclis üyesi Hasan Uzunlar hakkında partisi, kınama cezası verip grup başkan vekiliğini elinden almıştı.

Atatürk Düşünce Derneği’nin (ADD) şikayeti üzerine 10 ay hapis cezası alan Uzunlar’ın ayrıca 4 farklı görevi olduğu ortaya çıkmıştı.





AKP SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Yaptığı paylaşımlar nedeniyle halkın ve ADD’nin tepkisini çeken Uzunlar’ı başta MHP olmak üzere diğer partiler de eleştirmiş Ve görevlerinden alınmasını istedi.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan AKP il yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. İl Başkanı Ersan Aksu tarafından yapılan açıklamada, Uzunlar’ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

“KESİN İHRAÇ EDİLECEK”

İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Parti üyemiz Hasan Uzunlar, kamuoyunun da malumu olduğu üzere, sosyal medyada gerçekleştirdiği bir takım paylaşımlar sonrası, Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Grup Başkanvekilliği görevlerinden alınmıştı.

* Cumhur İttifakı kurduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi hakkında ve öncesinde Atatürk hakkında, parti kuruluş ilkeleri ve politikalarına aykırı değerlendirmelerinin yer aldığı paylaşımlarla ilgili, İl Yönetim Kurulumuz, Hasan Uzunlar’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar vermiştir.

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