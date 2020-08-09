Atatürk’e ve MHP’ye hakaret eden AKP’liye bir koltuk daha!

Geçen yıl 10 Kasım’da sosyal medya hesabından Atatürk’e yönelik ağır hakaretler içeren alıntıları paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Hasan Uzunlar, bir süre sonra da MHP’yi hedef aldı. Uzunlar, “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam etti. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’e de tüm bunlardan arta kalanlar gitti” paylaşımıyla tepki çekmişti.

KINAMA CEZASIYLA GEÇİŞTİRİLDİ

Hasan Uzunlar, gelen tepkiler üzerine partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi, grup başkan vekilliği görevinden alındı. Partisi tarafından kınama cezası alan Uzunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi suç duyurusunda bulundu.

MHP’Lİ KARAPIÇAK: İKİ PARTİNİN İLİŞKİSİNE ZARAR VERİYOR

AKP’li Hasan Uzunlar’ın, İl Encümeni’ne üye seçilmesine MHP’den tepki geldi. MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı’nın ruhuna zarar vermeyecek şekilde davrandıklarını belirterek şunları söyledi:

* En ufak hatası olanları ihraç ediyor ya da susturuyoruz. Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için üzerimize düşeni yapıyoruz fakat böyle şeyler olunca da inciniyoruz. Biz aynı hassasiyeti karşı taraftan göremiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de talimatı bu yönde.

* Karşı tarafta böyle adamlar çıkıyor, Atatürk’e, MHP’ye olmayacak şeyleri söylüyor ve hakaret ediyor. Kınama cezası verilmiş. Kınama cezası ne demek? Bu kadar ağır bir suça kınama cezası verilmesi bence yetersiz. Biz Canik’ten eski ilçe başkanı ile belediye meclis üyesini, grup kararına uymadıkları için ihraç ediyoruz. Aynı şekilde Cemal Enginyurt’u genel başkanımız ihraç etti. Bunun gibi Türkiye’de birçok örnek var. Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir. Ortak bir değere dil uzatmak sadece Cumhur İttifakı’na değil Türk milletinin varlığına ve inancına zarar veriyor.

* AK Parti kanadında böyle suçları işleyenlerin, ittifakın ruhuna zarar vermeye çalışanların orada barındırılması anlaşılır gibi değil. Önce kınama cezası veriliyor, ardından başka yerlere atanıyor. Bu durum iki parti arasındaki ilişkiye zarar veriyor.

AKP’LİLER SESSİZ KALDI

Cumhur İttifakının MHP kanadından gelen eleştirilere AKP’liler suskun kaldı. AKP İl Başkanı Erhan Aksu, “Gerektiği zaman süreçle ilgili bilgi vereceğiz” demekle yetindi.

DÖRT YERDEN HUZUR HAKKI ALIYOR

AKP’den meclis üyeliğine devam eden Hasan Uzunlar, beş ayrı görevi aynı anda yürütüyor. Samsun Proje Ulaşım İmar Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile SAMULAŞ‘ta yönetim kurulu üyeliği yapan Gıda Organize Sanayi Bölgesi‘nin müfettiş heyetinde de yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karar organı İl Encümeni’ne üyesi seçilen Uzunlar, meclis üyeliği dışındaki diğer dört görevinden ‘huzur hakkı’ adı altında ücret alıyor.

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