Atatürk’ü ağlatan komutanının adını okuldan sildiler! İnce’den sert tepki

Ankara-Mamak'taki Çiğiltepe Ortaokulu’nun ismi değiştirilerek, Milli Eğitim Vakfı’na bağışta bulunan ve vefat eden kitabevi sahibi Turhan Polat’ın adı verildi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan CHP’li Muharrem İnce, “Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği sözü zamanında yerine getiremediği için üzüntüsünden intihar eden Kahramanını bilmiyorsan ‘bastır parayı, değiştir tabelayı’ diyorsan sen bu milletin çocuklarına Çiğiltepe'yi, Albay Reşat'ı, Büyük Taarruz'u, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamazsın” ifadelerini kullandı.

ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE KİMDİR?

Reşat Paşa, I. Dünya Savaşı’nda üstün kahramanlıkları ile dikkat çekti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yarbay rütbesi ile I. ve II. İnönü ve Sakarya muharebelerine katıldı.

Kurtuluş Savaşı zamanında 57'inci Tümen Komutanı olan Albay Reşat Bey Büyük Taarruz sırasında “Afyon Çiğiltepe’yi yarım saatte alacağım” diyerek Atatürk’e söz vermiş, ancak Yunan direnişi sonucu bu sözünü tutamayınca intihar etmişti.

İntiharı duyunca “Büyük bir vatanseverdi” diyerek gözyaşı döken Atatürk, Albay’ın ailesine “Çiğiltepe” soyadını vermişti.