Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Atatürk’ü ağlatan komutanının adını okuldan sildiler! İnce’den sert tepki

Soyadını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği Albay Reşat Çiğiltepe’nin adı, Ankara-Mamak’taki ortaokuldan silindi. Yaşanan olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, "Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği sözü zamanında yerine getiremediği için üzüntüsünden intihar eden Kahramanını bilmiyorsan 'bastır parayı, değiştir tabelayı' diyorsan sen bu milletin çocuklarına Çiğiltepe’yi, Albay Reşat’ı, Büyük Taarruz’u, Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatamazsın" dedi.

Batuhan SERİM
17:48 -
Haberler Gündem
Atatürk’ü ağlatan komutanının adını okuldan sildiler! İnce’den sert tepki

Ankara-Mamak'taki Çiğiltepe Ortaokulu’nun ismi değiştirilerek, Milli Eğitim Vakfı’na bağışta bulunan ve vefat eden kitabevi sahibi Turhan Polat’ın adı verildi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan  CHP’li Muharrem İnce,  “Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği sözü zamanında yerine getiremediği için üzüntüsünden intihar eden Kahramanını bilmiyorsan ‘bastır parayı, değiştir tabelayı’ diyorsan sen bu milletin çocuklarına Çiğiltepe'yi, Albay Reşat'ı, Büyük Taarruz'u, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatamazsın” ifadelerini kullandı.

ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE KİMDİR?

Reşat Paşa, I. Dünya Savaşı’nda üstün kahramanlıkları ile dikkat çekti. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında yarbay rütbesi ile I. ve II. İnönü ve Sakarya muharebelerine katıldı.

Kurtuluş Savaşı zamanında 57'inci Tümen Komutanı olan Albay Reşat Bey Büyük Taarruz sırasında “Afyon Çiğiltepe’yi yarım saatte alacağım” diyerek Atatürk’e söz vermiş, ancak Yunan direnişi sonucu bu sözünü tutamayınca intihar etmişti.

İntiharı duyunca “Büyük bir vatanseverdi” diyerek gözyaşı döken Atatürk, Albay’ın ailesine “Çiğiltepe” soyadını vermişti.

İLGİLİ HABERAtatürk'ü ağlatan Kurtuluş Savaşı'nın komutanının adını okuldan sildilerAtatürk'ü ağlatan Kurtuluş Savaşı'nın komutanının adını okuldan sildiler

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more