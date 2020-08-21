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Atatürk’ün Beyaz Vagonu’na gece yarısı operasyonu

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı, 13 yıldır İzmir Alsancak Garı girişinde sergilenen beyaz vagon TCDD tarafından gece yarısı operasyonuyla yerinden kaldırıldı. Vagon, Alsansak Garı'nda bir perona çekildi.

Latif SANSÜR
10:49 -
Haberler Gündem
Atatürk’ün Beyaz Vagonu’na gece yarısı operasyonu

İzmir Alsancak Garı önünde 13 yıldır sergilenen, Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı vatandaşların ziyaretine açık beyaz vagon gece yarısı operasyonu ile yerinden kaldırıldı.

GEREKÇE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

TCDD Yetkilileri hafta başında yaptıkları açıklamada vagonun hava koşullarından olumsuz etkilendiği için yerinden kaldırılacağını belirtmişti.

İzmir CHP Milletvekili Atilla Sertel, meclis başkanlığına bir önerge vermiş, vagonun hava şartlarından etkilenmemesi için bulunduğu yerde önlem alınıp alınamayacağını sormuştu. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışı da Atatürk’ün unutturulmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

GECE YARISI OPERASYONU

Vagonun kaldırılmasıyla ilgili haberler üzerine tepkilerden çekinen TCDD yetkilileri, vagonu bir gece yarısı operasyonu ile kaldırdı. Vagonun kaldırılma çalışmalarını fark eden bir grup gencin tepki göstermesine karşın vagon götürüldü.

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Son güncelleme: 11:05 21.08.2020
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