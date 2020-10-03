Atatürk’ün fotoğrafına çirkin saldırı!

Atatürk düşmanları bu kez Çankırı’da ortaya çıktı. Orta ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nın camında bulunan Atatürk’ün fotoğrafını hedef alan şahıslar, sprey boyayla yüz kısmını boyadılar.

Yaşanan çirkin saldırının ardından harekete geçen İYİ Partililer, emniyete giderek olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAYMAZ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yaşanan çirkin saldırıyı SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz paylaşımında, “Çankırı'nın Orta ilçesindeki İyi Parti ilçe başkanlığının kapısındaki Atatürk fotoğrafının yüz kısmı sprey boyayla kapatılmış. İyi Partililer saldırıyı yapan soytarı hakkında suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

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