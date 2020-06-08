Atık havuzuna karşı çıkan köylülere gözaltı!

Olay dün akşam üstü Kirazlıyayla Köyü maden sahasında meydana geldi. Maden atık havuzunun yapıldığı bölgeye malzeme taşıyan beton mikserinin, mikserde kalan atıkları göle boşalttığı gerekçesiyle köylüler tepki göstererek durumu jandarmaya bildirdi. Köylüler ile maden çalışanları arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından şirket çalışanı bir kişi iddiaya göre darp edildiğini söyleyerek köylülerden şikayeçi oldu.

GÖZALTINA ALINAN 5 KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle jandarma tarafından evden alınan köylüler, Yenişehir Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfade veren Ferhat F, Ömer G, Muhammed Ç. ve Hüseyin T, serbest bırakılırken, Gülizar C, Emine Ç, Hatice K, Nermin Ç, ve Kaniye K. gözaltına alınarak öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

CHP’Lİ VEKİL DE ADLİYEYE GELDİ

Öte yandan kadınların gözaltına alındığı haberini alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’da Yenişehir Adliyesi’ne geldi. Avukat olan Kayışoğlu, adliye içerisinde ifade veren kadınları yalnız bırakmadı.

Köylü kadınların yakınları ile de görüşen Kayışoğlu, “Gözaltına alınan kadınların hepsi maden şirketine karşı mücadele eden kadınlardı. Köylüler sürekli tehdit ediliyordu. Böyle ufak tefek şeylerle baskıyı arttırmaya çalışıyorlar” dedi. Adliyede gözaltında olan kadınlar pencereden, dışarıda bekleyen yakınlarına milletvekili Kayışoğlu ile birlikte el salladılar.