Atık sularda corona incelemesinin sonuçları çıktı! Bir ildeki yoğunluk İstanbul’dan fazla

81 ilden ve 250 atık su arıtma tesisinden numune alımları gerçekleşti, 52 tanesinin ise analizleri tamamlandı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, çalışmalardan elde ettikleri sonuçları anlattı:

* İstanbul’da numuneleri ilk nisan ayında aldık. Nisan ayında atık sularda konsantrasyonlar düşüktü. Sonra mayıs ayında bu konsantrasyonlardaki yükselişi, vakalar ile gözlemledik. Haziran ayı itibarıyla vakalarda düşüş oldu, konsantrasyonlarda da düşüş oldu.

“KONYA’DA DAHA YOĞUN”

* Analizlere bakıldığında atık suda virüsü en yoğun olarak bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul’du.

* Onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya’nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık.

“ANTALYA’NIN BAZI BÖLGELERİNDE RASTLANDI”

* Antalya’nın bazı atık su arıtma tesislerinde de virüse rastladık. Ama hepsinde değil, çok az bir bölgede.

* Muğla ve Aydın bölgesinde yani Bodrum, Göcek, Datça, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz bunların hepsinden numuneler aldık. Haziran ayı itibarıyla, bunlar dedeksiyon limitinin altında çıktı.

“KARADENİZ’DE SADECE…”

* Güneydoğu Anadolu’da hiçbir yerde dedeksiyon limitinin üzerinde çıkmadı. Karadeniz Bölgesi’nde sadece Ordu ve Samsun’da gözlemledik.

* İç Anadolu’da hatta Türkiye genelinde en belirgin Konya’da gözlemledik.

* Ege’de İzmir’de birkaç yerde çıktı ama ciddi anlam ifade eden bir sonuç çıkmadı.

“ATIK SULARDAKİ VİRÜS CANLI DEĞİL”

* Son aşama ise herkesin merakla beklediği aktif-inaktif yani “bu virüs atık suda ölü mü yoksa diri mi?” çalışması…

* Yapmış olduğumuz analizlere göre çoğunluğunda virüs inaktif (ölü) çıktı ama yüzde yüz inaktiftir dememiz için daha fazla veriye ihtiyacımız var. (DHA)