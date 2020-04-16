Atina, ihlal suçu işIiyor

Yunanistan, İzmir, Muğla, Aydın il sınırlarımız içinde olan 18 ada ve iki kayalığı işgal ederken, Lozan Antlaşması'na göre ‘Silahlandırılmaması, asker bulundurulmaması' gereken 23 adadan 16'sına hem asker çıkardı hem de silahlandırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz, Yunanistan'ı tehdit etmiyoruz. Ama savunmamızda da zafiyet göstermiyoruz. Yunanistan, antlaşmalara uymalı” uyarısında bulundu.

DİYALOGDAN YANAYIZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Yunanistan ile ilişkilerde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden ve sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Komşuluğu geliştirmek istiyoruz. Ancak Yunanistan'ın konuya yaklaşımı, sorunların ortak bir zeminde çözülmesini zorlaştırıyor” dedi. Yunanistan'ın, Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

– Komşumuz, uluslararası hukuktan bahsedip bizi hiçbir şekilde gerçekliği olmadığı halde taciz etmekle suçlarken, Lozan Anlaşması'nı dahi ihlal suçu işliyor. Örneğin; 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen gayri askeri statüleri kabul edilmiş olan adaları 1936'dan bu yana adım adım silahlandırdılar.

KOMŞULUĞA AYKIRI

– Diğer yandan karasuları 6 mil olmasına rağmen, hava sahalarının 10 mil olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddialar başta uluslararası anlaşmalar olmak üzere iyi komşuluk ilişkilerine aykırı. Bunun tarihte ve günümüzde hiçbir örneği yok. Bu, akla da mantığa da uygun değildir. Herhangi bir oldubittiye ve haklarımızın gasp edilmesine göz yummayız. İçinde bizim olmadığımız kararların uygulama şansının olmadığını başından beri söylüyoruz.

SALGIN ENGELLEDİ

– Bütün bunlara rağmen Yunan mevkidaşımızla en son bir araya geldiğimizde görüşmeler yaptık, sonrasında askeri heyetlerin bir araya gelerek başta güven artırıcı önlemler olmak üzere problem sahaları üzerinde çalışmasını kararlaştırdık. Bunun sonucunda 2020 yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde heyetlerimiz mutabık kaldılar. Bu kapsamda ikisi Atina, biri Ankara olmak üzere üç toplantı yapıldı. Ankara'da yapılacak dördüncü toplantı koronavirüs nedeniyle henüz yapılamadı. Biz bu toplantıları destekliyoruz ve iki ülkenin yararına olduğuna inanıyoruz.

RAPORLARLA FİTNE-FESAT SAÇIYORLAR

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün, “Türk Demokrasisine bakış: 2023 ve Ötesi” başlıklı raporuna da tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

“Rand Corporation raporunda olduğu gibi yeni rapor da aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler tarafından hazırlanmış. Bu raporlarla ortaya fitne ve fesat saçmak için uğraşıyorlar. Fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Anayasa ve yasalara göre milletimizin ihtiyacı istikametinde, hizmet etmeye devam edeceğiz.”