Atlı faytonlar kalktı, eylem sona erdi!

Adalar’da yıllardır yüzlerce atın ölümüne neden olan atlı fayton taşımacılığı İBB Meclisi’nin 16 Ocak tarihli meclis oturumunda alınan karar ile tamamen sona ermişti.

İBB, Adalar’da 277 adet tescilli fayton plakasını 300’er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4’er bin liradan satın almaya karar vermişti.

Ulaşım elektrikli araçla yapılacak, atlar da veteriner kontrolünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal yaşam alanlarına bırakılacaktı. Turistik amaçlı 35 simgesel faytondan da vazgeçilmişti.

Adalar’da ruam hastalığı nedeniyle 105 atın öldüğünün ortaya çıkması ile hayvan hakları aktivistleri de 19 Aralık 2019 tarihinde İBB’nin karşısındaki Saraçhane Parkı’nda çadır kurarak atlı faytonların tamamen yasaklanması talebiyle “Yaşam Nöbeti” eylemine başlamıştı.

Aktivistler, İBB ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmelerde elde ettikleri olumlu sonuçlar nedeniyle nöbetlerini 41. Gününde bitirme kararı aldı.

“FAYTON KÖLELİĞİ TARİHE GÖMÜLÜYOR”

Hayvan hakları aktivistleri adına Saraçhane Parkı’nda Derya Yener tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 41 gün süren mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar’daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor.

* 10 yılı aşkın bir süredir atlı faytonlara karşı düzenlediğimiz eylem ve etkinlikler, Adalar’da yaşayan atların sömürülmesinin ve katledilmesinin son bulması için yürüttüğümüz mücadelede son aşamaya gelmiştir.

* Atlı fayton köleliğine tamamen son verilmesi, ‘sembolik’, ‘turistik’ ve benzeri ne amaçla olursa olsun fayton zulmünün devam etmemesi ve var olan atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması için yürüttüğümüz mücadelede taleplerimiz büyük ölçüde yerine getirilmiştir.

Yener, bundan sonra fayton zulmü altında yıllardır sömürülerek çalıştırılan 1300’e yakın atın yaşatılması, kamu kurumları tarafından finanse edilecek bakım ve yaşam ortamlarına ulaştırılması için çalışacaklarını söyledi.