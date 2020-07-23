Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ayasofya Cami saat kaçta açılacak? Ayasofya’da cuma namazı heyecanı…

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Hazırlıkların tamamlandığı tarihi Ayasofya Camisi'nde ibadet etmeye gidecek olan Müslümanlar, caminin saat kaçta açılacağını araştırıyor. Hazırlıklar kapsamında ayrıca kadınlar ve erkekler için açık alan namaz kılma yerleri de belli oldu. İşte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılış saati ve detaylar...

23:11 -
Haberler Gündem
Ayasofya Cami saat kaçta açılacak? Ayasofya’da cuma namazı heyecanı…

Ayasofya Camisi’nin açılışı için heyecan dorukta. Binlerce Müslüman 24 Temmuz Cuma günü açılışı gerçekletirilecek Ayasofya Cami’sini ziyaret edecek. Pandemi nedeniyle kurallara uygun olarak kılınacak ilk cuma namazı öncesinde programın detayları da netleşti. Ayasofya Cami’nin saat kaçta açılacağını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sabah saat 10.00 olarak duyurdu. Gün içerisinde ise Ayasofya Camisi’nin adı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak belirlendi ve tabela asıldı.

AYASOFYA CAMİ GİRİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, namaz kılınacak alanlara girişlerin 24 Temmuz Cuma 10.00’dan itibaren başlanacağını söyledi.

CUMA NAMAZI NEREDE KILINACAK?

Ayasofya Cami çevresinde, kadınlar için iki ve erkekler için üç bölge namaz kılma alanı olarak belirlendi. Ayafosya’nın açılışına katılacak erkek vatandaşlar, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi’nde namaz kılacak. Kadınların namaz kılması için ise, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

ÜÇ ANA İSTİKAMETTEN GİRİŞ YAPILACAK

Vatandaşların, namaz kılınacak noktalara gelmesi için üç ana istikamet belirlendi. Namaz kılacak kimselerin, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı mevkilerinden girişleri sağlanacak. Polis tarafından 11 kontrol noktası oluşturulacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrol noktalarında yoğunluk olmaması için namaza katılacak kimselerin el ve sırt çantaları getirmemelerini söyledi.

Foto: DepoPhotos

SAF DÜZENLENMESİ OLACAK

Corona virüsü sebebiyle, namaz kılınacak alanlarda saf düzenlemesi için belediye tarafından işaretleme çalışması yapılacak. Bu akşam 20.00’de başlayacak çalışmaların, sabaha kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

Foto: DepoPhotos

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE KONTROLÜ OLACAK

Oluşturulan 11 ayrı kontrol noktasında, alanlara giriş için ateş ölçümü ve maske kontrolü olacak. Ayrıca alanda 17 tane sağlık noktası kurulacak ve 727 sağlık personeli görev yapacak.

AYASOFYA CAMİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayafosya Cami’nin sabaha kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERAyasofya için özel para basıldı!Ayasofya için özel para basıldı!
Berat Albayrak cami Cuma Cuma namazı Danıştay Ekonomi istanbul Maliye Bakanı Müslüman para Polis saat kaçta Sağlık sosyal medya Sultanahmet
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more