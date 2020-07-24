Ayasofya’da ilk namaza kimler katılacak? Ayasofya’da kimler olacak?

Ayasofya cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak. Ayasofya’da ilk cuma namazına katılacak isimler de belli olmaya başladı. İşte detaylar…

CUMA NAMAZI NEREDE KILINACAK?

Ayasofya Cami çevresinde, kadınlar için iki ve erkekler için üç bölge namaz kılma alanı olarak belirlendi. Ayafosya’nın açılışına katılacak erkek vatandaşlar, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi’nde namaz kılacak. Kadınların namaz kılması için ise, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ve Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

AYASOFYA’DA CUMA NAMAZINA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda bakan siyasetçi ve devlet adamı katılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu namaza katılacak isimler arasında bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in karantina süresi dolmadığı için katılamayacağını açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılmayacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekremi İmamoğlu ise Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelmediğini açıkladı. İmamoğlu, “Davetiye gelmedi. Bugüne kadar hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da açılış ya da tören yaptıysa bana davet gelmedi” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Meclis'te grubu bulunan partileri Ayasofya’da cuma günü kılınacak namaza davet etti. Ancak HDP, DBP ve TİP’e davetiye gönderilmediği öğrenildi.