Aydın Belediyesi otel ve spor salonunu hastaneye dönüştürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi de karantina ve sahra hastanesi kurulacağı haberini verdi.

“GÜN DAYANIŞMA, GÜN DESTEK GÜNÜ”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Çerçioğlu, “Gün dayanışma, gün destek günü! Sağlık sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; Zincirli Han Otelimizi karantina hastanesi, 2 adet spor salonumuzu sahra hastanesi olarak kullanmak üzere altyapılarını hazırladık. Biz buradayız, siz de lütfen evde kalın” ifadelerine yer verdi.

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.

Dünya Sağlık Örgütü hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında risklerin saptanmadığı durumlarda yeni bir sahra hastanesinin kurulması önermese de birçok afet durumunda hastaneler ya hasar görür ya da kullanılması riskli hale gelir.

Böyle durumlarda risk analizi yapılarak belirlenen uygun alanlarda idari, hastaneye kabul, operasyonel, lojistik ve insani yardım hizmetleri birimlerini de içeren sahra hastaneleri kurulmalıdır.

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