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Aydın Kuşadası’nda tam 460 aile kooperatif birliği mağduru oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde oturma ruhsatları bulunmayan 2 bin 380 konutlu Uydukent Kooperatifler Birliği bünyesindeki üç kooperatife üye 460 aile, birlik mağduru oldu. Dağıtım firması Aydem ortak sayaç üzerinden alınan elektriğin toplam 239 bin liralık borcunun ödenmesini, aksi taktirde elektriklerin kesileceğini bildirdi. Vatandaşlar elektrik ücretlerini her ay düzenli olarak birlik yönetim kurulu üyelerinin şahsi hesaplarına yatırdıklarını öne sürdü.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:01, 24/12/2020
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Aydın Kuşadası’nda tam 460 aile kooperatif birliği mağduru oldu

Kuşadası'ndaki Uydukent bünyesindeki Kırlangıç, Flamingo ve Çalıkışı Kooperatiflerinde ikamet eden 460 aileye elektriklerinin borçları yüzünden kesileceğini bildirildi. Dağıtımcı firma AYDEM 239 bin liraya ulaşan borcun ödenmesi için süre tanıdı. Kış günleri ve pandemi koşullarında karanlıkta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Uydukent Kooperatifler Birliği yönetimini suçladı.

ÜYELER ELEKTRİK PARALARINI BİRLİK YÖNETİCİLERİNİN ŞAHSİ HESAPLARINA YATIRMIŞ

Oturma ruhsatları olmadığı için bireysel abone olamadıklarını, birliğin aboneliği üzerinden elektrik aldıklarını söyleyen Zeki Özdemir, “Uydukent üst birliği abone olduğu için AYDEM tek fatura kesiyor, yönetim ise ev başına tek tek fiyatlandırıyor. Bizler de ödüyorduk. Uydukent'in yönetimi, hesapları hacizli olduğu için elektrik paralarını yönetim kurulu üyelerinin kişisel hesaplarına yatırmamızı istedi. Bizler de yatırdık” dedi.

BORÇ BİRİKTİ

AYDEM'e ödenmesi gereken 171 bini güvence bedeli, toplam 239 bin liralık borç ödenmediği için elektriklerin kesileceği tebligatı aldıklarını söyleyen Özdemir, “Bizlerden neye göre ve ne kadar para toplandı. Kişisel hesaplara yatırdığımız paralar nereye gitti. AYDEM'e yapılan ödemeyi veya neden ödeme yapılmadığını bilmiyoruz. Yaşlımız ve hastamız var, bu soğuk kış günlerinde elektriksiz kalacağız. Üç kooperatifin sakinleri olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” diyerek tek aboneliğin kooperatiflere devredilmesini istedi.

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Yayınlanma Tarihi:12:47,