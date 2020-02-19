Aydın’da JES gerilimi!

Aydın’da açılması hedeflenen onlarca Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı köylülerin direnişi sürüyor. Efeler ilçesine bağlı Kuyucular, İlyasdere, Umurlu, Kızılcaköy mahalleleri, Köşk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi, Kuyucak ilçesi Değirmendere mahallesinde 70 bin dekara yakın araziyi etkileyecek JES şirketlerine karşı vatandaşların tepkisi büyüyor.

Kuyucular mahallesinde zeytinliklere ve su kaynaklarına çok yakın olan bir yerde kurulmak istenen JES’e tepki gösteren, çalışmaların durdurulmasını isteyen köylülere, önceki gün JES firmasının özel güvenlik elemanları ve çalışanları müdahale etti.

Yaşanan arbedede darp edilen 50 yaşındaki Muhammet Kömürcüoğlu hastaneye kaldırıldı. JES Şirketi çalışanlarının bölgeden çekilmeyen kadınlara hakaret ettiği ve tansiyonun gittikçe yükseldiği mahalleyi, CHP’li Belediye Başkanı Fatih Atay ziyaret etti.

“BENİM HALKIMI KİMSE SİLAHLA KORKUTAMAZ”

Kuyucular mahallesine bugün giden Atay, köylülerden yaşananlarla ilgili bilgi aldı. Kuyucular’da JES istemediklerini söyleyen mahalle sakinlerinin “bizi silahla tehdit ediyorlar” iddiasına sert tepki gösteren Atay, şunları söyledi;

*Hiç kimse benim halkımı silahla korkutamaz, tehdit edemez. Sizin yanınızdayım. Bu siyasi bir olay değil, bir yaşam mücadelesidir.

*Kimsenin yaşadığımız toprakları, suyumuzu zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Direnişimizi, tepkimizi yasal olarak kullanacağız. Hiç kimse yasaların üzerinde değil. O yüzden korkmayın. Hukuki mücadelemiz sürecek.

“BAŞKA TOPRAĞIMIZ YOK”

JES Şirketlerinin yer altı suları için geldiklerini, sular biterse bırakıp gideceklerini söyleyen Atay, “Bizim gidecek başka toprağımız yok. Çocuklarımızı burada büyütüp, okutup, burada evlendireceğiz. Bunları yapmak, yaşamak için bu topraklara ihtiyacımız var. Onun için toprağımızı, suyumuzu kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.