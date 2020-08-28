Aydın’da virüs tedbirleri: Düğünlerde gelin ve damat dışında kimse oynamayacak

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki mahallenin karantinaya alınması, Söke’de bir fabrikada 35 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirde yeni kısıtlama kararları aldı.

HER DÜĞÜNE BİR POLİS VEYA JANDARMA

Kurul kararında şu önlemler alındı:

* Köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde geleneksel düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına,

* Gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına,

* Düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına,

* Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verildi.

65 YAŞ ÜZERİNE KISITLAMALAR

Kurul ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımın yoğun olduğu 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı aldı.